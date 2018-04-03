Cуд решает вопрос избрания меры пресечения активисту Фото: Іван Бубенчик / Facebook "Сообщено о подозрении лицу, принимавшему участие в протестных акциях, в совершении 20 февраля 2014 года на Майдане Независимости в Киеве убийств сотрудника правоохранительного органа и военнослужащего внутренних войск и в покушении на убийство военнослужащего в связи с их деятельностью по охране общественного порядка, а также в приобретении и ношении огнестрельного оружия и боеприпасов без предусмотренного законом разрешения", – написал Лысенко. https://www.facebook.com/lysenko.andrii/posts/2021733471409016 Он добавил, что суд на данный момент решает вопрос избрания меры пресечения активисту.Сегодня Бубенчик был задержан и доставлен в Печерский суд Киева для избрания ему меры пресечения.В феврале 2016 года в интервью изданию Bird in Flifht Бубенчик рассказал, что утром 20 февраля 2014 года он убил из автомата Калашникова двух командиров "Беркута"."Они стреляли по баррикадам в упор, нагло. Я выбирал тех, кто командовал. Слышать не мог, но видел жестикуляцию. Расстояние небольшое, следовательно на двух командиров потребовалось только два выстрела. Я убил их в затылок, и это правда", – сказал Бубенчик.В ГПУ тогда говорили, что привлечь Бубенчика к ответственности невозможно из-за амнистии, объявленной парламентом. Он проходил по делу в качестве свидетеля, однако от допросов уклонялся. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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