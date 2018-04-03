Генеральная прокуратура Украины объявила подозрение активисту Майдана Ивану Бубенчику в убийстве двух правоохранителей в феврале 2014 года. Об этом сообщил начальник Департамента специальных расследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк.

"Да, объявлено подозрение. Прокурор будет просить арест", - сказал Горбатюк.

Как ранее сообщили в ГПУ, в период с ноября 2013 - февраля 2014 во время акций протеста в Киеве неустановленными лицами совершено убийства 13 работников органов внутренних дел и военнослужащих внутренних войск МВД Украины, более 900 получили телесные повреждения, в том числе более 200 правоохранителей получили огнестрельные ранения различной степени тяжести.

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