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Убийство двух милиционеров в феврале 2014 года: ГПУ объявила подозрение активисту Майдана
03.04.2018 20:01

Генеральная прокуратура Украины объявила подозрение активисту Майдана Ивану Бубенчику в убийстве двух правоохранителей в феврале 2014 года. Об этом  сообщил начальник Департамента специальных расследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк.

"Да, объявлено подозрение. Прокурор будет просить арест", - сказал Горбатюк.

Как ранее сообщили  в ГПУ, в период с ноября 2013 - февраля 2014 во время акций протеста в Киеве неустановленными лицами совершено убийства 13 работников органов внутренних дел и военнослужащих внутренних войск МВД Украины, более 900 получили телесные повреждения, в том числе более 200 правоохранителей получили огнестрельные ранения различной степени тяжести.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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