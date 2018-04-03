Проект рассчитан на 2-3 года. Его реализация позволит увеличить количество рабочих мест

Председатель Харьковской областной государственной администрации Юлия Светличная и генеральный директор Nestlé в Украине и Молдове Ансгар Борнеман во время встречи в Харькове обсудили этапы реализации проекта модернизации предприятия "Мивина", которое принадлежит швейцарской корпорации. Главными целями проекта названы улучшение условий труда, повышение конкурентоспособности продукции, дальнейшее развитие фабрики.

"Проект рассчитан на 2-3 года. Его реализация позволит в перспективе увеличить количество рабочих мест, а до конца 2018 года повысить зарплату на предприятии в среднем на 15%, - сообщила Юлия Светличная. - Рассчитываем на сотрудничество с руководством Nestlé. Хочу поблагодарить компанию за ее доверие к Харьковской области, что предоставляет возможность развивать внутренний и внешний рынки Харьковщины и повысить активность бизнеса", - сообщает сайт ХОГА.

По словам Ансгара Борнемана, размер инвестиций в Харьковскую область составит около 700 млн грн. Он также считает, что регион имеет большие преимущества, которые важны для международных компаний-инвесторов.

"Мы планируем модернизировать производство, усовершенствовать все процессы, улучшить условия труда и технологии изготовления продукции, - заявил генеральный директор Nestlé в Украине и Молдове. - Харьковская область имеет большое преимущество на сегодня. Это тот регион, где сконцентрировано большое количество высококвалифицированных кадров. Будем надеяться, что инвестиции принесут пользу Харьковскому региону сейчас и в долгосрочной перспективе".

На брифинге по результатам встречи Юлия Светличная отметила, что область ожидает новых иностранных партнеров, готовых строить в регионе новые современные заводы, развивать имеющиеся предприятия, создавать новые рабочие места, увеличивать поступления в бюджет для дальнейшего развития области.

"Тот факт, что иностранные инвесторы готовы вкладывать средства в модернизацию предприятий в Харькове, свидетельствует о доверии к области и уверенность в безопасности нашего региона", - резюмировала Светличная.

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Напомним, что швейцарская "Нестле" начала деятельность в Украине в 1994 году и в 2010 году стала владельцем ООО "Техноком" - производителя продуктов быстрого приготовления под ТМ "Мивина".