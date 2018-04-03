Активисты зачитывали вслух сообщения из мессенджера Telegram у здания ФСБ, протестуя против требования властей о предоставлении доступа к личным данным пользователей. Этот материал можно прочитать и на украинском языке В Telegram утверждают, что не могут выполнить требования Роскомнадзора и ФСБ Фото: EPA В Москве у здания ФСБ протестовали против нарушения конфиденциальности пользователей мессенджера Telegram, сообщает РБК.Восемь активистов задержаны полицией для проверки документов. Участники акции зачитывали вслух сообщения из мессенджера."Мы были на акции против того, чтобы государство вмешивалось в тайну переписки", – заявил один из протестующих Анатолий Капустин.20 марта Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций обязала Telegram в течение 15 дней предоставить Федеральной службе безопасности РФ ключи для декодирования сообщений.Представитель компании заявил, что переписка пользователей мессенджера в зашифрованном виде распределяется в подсистемах на территории разных государств и никогда не хранится в одном месте, поэтому Telegram технически не может предоставить властям ключи шифрования. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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