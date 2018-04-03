Во вторник на автомагистрали возле Каира в результате ДТП погибли семь человек, еще 11 получили травмы. Об этом заявили в среду в министерстве здравоохранения Египта, передает со ссылкой на издание Ahram.

Пресс-секретарь министерства Халед Мегахед заявил, что ДТП произошло на трассе близко города Каир, автобус столкнулся с грузовиком в провинции Суэц.

Мегахед отметил, что люди с места аварии были госпитализированы с внутренними кровоизлияниями, травмами позвоночника, синяками и ссадинами, им была оказана необходимая медицинская помощь.

По информации издания, высокий уровень ДТП в Египте часто объясняется слабо поддерживаемой инфраструктурой и ограниченными правилами дорожного движения. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), около 12000 людей из-за дорожно-транспортные погибают ежегодно.

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