|Вмешательство РФ в выборы: американский суд вынес первый приговор
|03.04.2018 20:12
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Ван дер Зваан должен выплатить штраф в размере $ 20 тысФедеральный суд США вынес первый приговор в рамках расследования офиса спецпрокурора Мюллера в деле адвоката голландского происхождения Алекса ван дер Зваана, которого связывают с экс-менеджером кампании Трампа Полом Манафортом.
Об этом сообщает американское влиятельное издание The Hill.
"Федеральный судья во вторник приговорил голландского адвоката Алекса ван дер Зваана к 30 дням заключения за ложь федеральным следователям", - отмечается в сообщении.
Кроме этого, Ван дер Зваан должен выплатить штраф в размере $20 тыс. Ранее сообщалось, что ему может грозить тюремное заключение сроком до пяти лет.
Ван дер Зваан, который женат на дочери российского олигарха Германа Хана, в феврале признал себя виновным в предоставлении фиктивных заявлений и неверной информации ФБР. В частности, 33-летний мужчина признал, что лгал ФБР о своей работе в Украине с экс-главой предвыборного штаба президента США Дональда Трампа Полом Манафортом и бывшим высокопоставленным в кампании Трампа Риком Гейтсом.
Как выяснили следователи, в последние месяцы предвыборной кампании в США в 2016 году ван дер Зваан поддерживал контакт с деловым партнером Константином Килимником, которого связывают с российской разведкой. Килимник, в частности, был переводчиком для Манафорта в Киеве и представлял его интересы в отношениях с правительством при Януковиче.
В то же время сам Манафорт отрицает обвинения против него, связанные с финансированием со стороны прокремлевского правительства в Украине. Офис спецпрокурора Мюллера ведет отдельное дело против Манафорта в контексте расследования относительно вмешательства России во внутренние дела Соединенных Штатов Америки.
Напомним, что Полу Манафорту предъявлено обвинение, касающееся отмывания денег, уклонения от налогов и мошенничества, его также обвиняют в том, что он не зарегистрировался как иностранный агент, хотя занимался лоббированием интересов в США прокремлевского правительства Украины времен бывшего президента Виктора Януковича.
Эти обвинения были также выдвинуты давнему деловому партнеру Манафорта Ричарду Гейтсу, однако после представления новых обвинений специальным советником ФБР Робертом Мюллером, он признал себя виновным в заговоре против Соединенных Штатов и в том, что лгал следователям.