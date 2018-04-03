Ван дер Зваан должен выплатить штраф в размере $ 20 тыс

Об этом сообщает американское влиятельное издание The Hill .

"Федеральный судья во вторник приговорил голландского адвоката Алекса ван дер Зваана к 30 дням заключения за ложь федеральным следователям", - отмечается в сообщении.

Кроме этого, Ван дер Зваан должен выплатить штраф в размере $20 тыс. Ранее сообщалось, что ему может грозить тюремное заключение сроком до пяти лет.

Ван дер Зваан, который женат на дочери российского олигарха Германа Хана, в феврале признал себя виновным в предоставлении фиктивных заявлений и неверной информации ФБР. В частности, 33-летний мужчина признал, что лгал ФБР о своей работе в Украине с экс-главой предвыборного штаба президента США Дональда Трампа Полом Манафортом и бывшим высокопоставленным в кампании Трампа Риком Гейтсом.

Как выяснили следователи, в последние месяцы предвыборной кампании в США в 2016 году ван дер Зваан поддерживал контакт с деловым партнером Константином Килимником, которого связывают с российской разведкой. Килимник, в частности, был переводчиком для Манафорта в Киеве и представлял его интересы в отношениях с правительством при Януковиче.

В то же время сам Манафорт отрицает обвинения против него, связанные с финансированием со стороны прокремлевского правительства в Украине. Офис спецпрокурора Мюллера ведет отдельное дело против Манафорта в контексте расследования относительно вмешательства России во внутренние дела Соединенных Штатов Америки.

Напомним, что Полу Манафорту предъявлено обвинение, касающееся отмывания денег , уклонения от налогов и мошенничества, его также обвиняют в том, что он не зарегистрировался как иностранный агент, хотя занимался лоббированием интересов в США прокремлевского правительства Украины времен бывшего президента Виктора Януковича.