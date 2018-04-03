В связи с манифестацией в польском посольстве в 2 апреля 2018 года, в ходе которого был сожжен флаг Польши, в Министерство иностранных дел (МИД) Республики Польша был вызван заместитель посла Украины в Польше, который получил протестную записку. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте Польши, передает со ссылкой на .

"Министерство иностранных дел выразило возмущение по поводу поведения демонстрантов и отсутствия надлежащего ответа со стороны украинских сотрудников службы безопасности", - указано в заявлении.

Сообщается, что представитель посольства Украины заверил, что украинские власти осудили этот подлый поступок. Также заместитель посла Украины проинформировал о ходе расследования, которое проводят компетентные службы, которое "должно привести к быстрому решению и надлежащему наказанию исполнителей".

" Польши выражает особою обеспокоенность тем фактом, что это был еще один случай с антипольским подтекстом на территории Украины за последние недели", - указано в заявлении.

Отметим, что глава Украины Павел Климкин осудил акцию протеста, которая состоялась перед зданием Посольства Республики Польши в . Также Климкин назвал акцию провокацией.

Напомним, на днях сотрудники Службы безопасности Украины задержали двух исполнителей подрыва польского Мемориала орлят на Лычаковском кладбище в Львове, которые также подожгли польский туристический автобус.

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