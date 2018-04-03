|Турция и Россия запустили строительство АЭС
|03.04.2018 20:15
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Президенты Турции и России, Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин в режиме видеосвязи приняли участие в церемонии закладки фундамента атомной электростанции «Аккую».
Выступая на церемонии закладки фундамента АЭС, турецкий руководитель отметил, что строительство АЭС «Аккую» является историческим моментом и с точки зрения развития Турции, и в плане сотрудничества с Россией в сфере энергетики, информирует svodka.net.
По словам Эрдогана, с вводом в строй первого реактора АЭС «Аккую» в 2023 году Турция войдет в семью стран, использующих ядерную энергию в мирных целях.
«АЭС «Аккую» с выходом на полную мощность будет удовлетворять 10% потребностей Турции в электроэнергии. Таким образом, турецкая энергетика станет менее зависимой от нефти, газа и угля», – сказал турецкий президент.
По завершению выступлений Эрдоган обратился к министру развития Турции Лютфи Эльвану с просьбой нажать на кнопку, символизирующую начало процесса закладки фундамента АЭС.
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