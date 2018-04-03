Президенты Турции и России, Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин в режиме видеосвязи приняли участие в церемонии закладки фундамента атомной электростанции «Аккую».

Выступая на церемонии закладки фундамента АЭС, турецкий руководитель отметил, что строительство АЭС «Аккую» является историческим моментом и с точки зрения развития Турции, и в плане сотрудничества с Россией в сфере энергетики, информирует svodka.net.

По словам Эрдогана, с вводом в строй первого реактора АЭС «Аккую» в 2023 году Турция войдет в семью стран, использующих ядерную энергию в мирных целях.

«АЭС «Аккую» с выходом на полную мощность будет удовлетворять 10% потребностей Турции в электроэнергии. Таким образом, турецкая энергетика станет менее зависимой от нефти, газа и угля», – сказал турецкий президент.

По завершению выступлений Эрдоган обратился к министру развития Турции Лютфи Эльвану с просьбой нажать на кнопку, символизирующую начало процесса закладки фундамента АЭС.

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