На заброшенной шахте между селами Тронка и Даниловка в Николаевской области нашли схрон с вооружением. Об этом сообщил отдел коммуникации полиции Николаевской области, передает

"2 апреля, оперативники Управления уголовного розыска, сотрудники Березанского отделения полиции и взрывотехники изъяли из тайника, который нашли в степи между селами Тронка и Даниловка в заброшенной шахте по добыче камня, более 350 патронов калибра 7.62 мм, 369 патронов калибра 5.45 мм, восемь корпусов от гранаты Ф-1, два корпуса от гранаты Ф-5, три взрывателя к ним, гранатомет (РПГ-22), два килограмма пороха, сигнальные ракеты, дымовую мину и девять капсюлей-воспламенителей", - передают в полиции.

Так, вооружение было упаковано в мешки и коробки. Некоторое из найденного правоохранители приняли решение уничтожить на месте из-за риска взрыва во время транспортировки. Другое вооружение будет направлено на экспертное исследование.

По данному факту следователи Березанского отделения полиции начали уголовное производство по факту незаконного обращения с оружием, боевыми припасами и взрывчатыми веществами (ч. 1 ст. 263 УК Украины). За это преступление предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет. Сейчас ведется расследование.

Напомним, во время сортировки картофеля на складе агропромышленного предприятия во Львовской области было выявлено предмет, внешне похожий на артиллерийский снаряд времен Второй мировой войны.

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