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Бубенчика готовы взять на поруки Парасюк и Семенченко
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03.04.2018 20:16
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Народные депутаты от "Самопомочі" Владимир Парасюк и Семен
Семенченко будут просить суд отпустить активиста Евромайдана Ивана
Бубенчика под личное обязательство либо на поруки. Парасюк: Мы
будем говорить о том, чтобы его отпустили под личное обязательство
Фото: Володимир Парасюк / Facebook "Здесь вопрос вообще в
сложившейся ситуации. Мы будем говорить о том, чтобы его отпустили
под личное обязательство. Конечно, ряд депутатов уже обсуждают
вопрос, чтобы взять его на поруки. В частности, я, Семен
Семенченко", – отметил Парасюк.Он рассказал, что суд, который
избирает активисту меру пресечения, сделал перерыв до 21.00, чтобы
адвокаты могли ознакомиться с делом."Я был на суде. Отъехал для
консультаций с адвокатом", – добавил
нардеп.Сегодня Бубенчик был задержан и доставлен в Печерский
суд Киева для избрания ему меры пресечения. В Генеральной
прокуратуре заявили, что активист подозревается в убийстве
правоохранителя и военнослужащего внутренних войск, а также в
покушении на убийство военнослужащего.В феврале 2016 года в
интервью изданию Bird in Flifht Бубенчик рассказал, что утром 20
февраля 2014 года он убил из автомата Калашникова двух
командиров "Беркута". "Они стреляли по баррикадам в упор,
нагло. Я выбирал тех, кто командовал. Слышать не мог, но видел
жестикуляцию. Расстояние небольшое, следовательно на двух
командиров потребовалось только два выстрела. Я убил их в затылок,
и это правда", – сказал Бубенчик.В ГПУ тогда говорили,
что привлечь Бубенчика к ответственности невозможно из-за
амнистии, объявленной парламентом. Он проходил по делу в
качестве свидетеля, однако от допросов уклонялся.
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