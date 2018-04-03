Народные депутаты от "Самопомочі" Владимир Парасюк и Семен Семенченко будут просить суд отпустить активиста Евромайдана Ивана Бубенчика под личное обязательство либо на поруки. Парасюк: Мы будем говорить о том, чтобы его отпустили под личное обязательство Фото: Володимир Парасюк / Facebook "Здесь вопрос вообще в сложившейся ситуации. Мы будем говорить о том, чтобы его отпустили под личное обязательство. Конечно, ряд депутатов уже обсуждают вопрос, чтобы взять его на поруки. В частности, я, Семен Семенченко", – отметил Парасюк.Он рассказал, что суд, который избирает активисту меру пресечения, сделал перерыв до 21.00, чтобы адвокаты могли ознакомиться с делом."Я был на суде. Отъехал для консультаций с адвокатом", – добавил нардеп.Сегодня Бубенчик был задержан и доставлен в Печерский суд Киева для избрания ему меры пресечения. В Генеральной прокуратуре заявили, что активист подозревается в убийстве правоохранителя и военнослужащего внутренних войск, а также в покушении на убийство военнослужащего.В феврале 2016 года в интервью изданию Bird in Flifht Бубенчик рассказал, что утром 20 февраля 2014 года он убил из автомата Калашникова двух командиров "Беркута". "Они стреляли по баррикадам в упор, нагло. Я выбирал тех, кто командовал. Слышать не мог, но видел жестикуляцию. Расстояние небольшое, следовательно на двух командиров потребовалось только два выстрела. Я убил их в затылок, и это правда", – сказал Бубенчик.В ГПУ тогда говорили, что привлечь Бубенчика к ответственности невозможно из-за амнистии, объявленной парламентом. Он проходил по делу в качестве свидетеля, однако от допросов уклонялся. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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