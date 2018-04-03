Во Львовской области погиб ребенок в возрасте трех лет после того, как упал в выгребную яму в одном из сел Николаевского района. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции во Львовской области.

"К правоохранителям поступило сообщение о том, что в одном из сел Николаевского района две девочки, 2014 и 2015 рождения, упали в выгребную яму. В результате младшая из них умерла, а старшую госпитализировали в реанимационное отделение Николаевской центральной районной больницы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Как сообщал svodka.net ранее, в среду, 28 марта, во Львовской области в результате обвала грунта погиб десятилетний ребенок .

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