|Валюта ощутимо подешевела
|03.04.2018 20:22
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Украины на 3 апреля установил курс доллара на уровне 26,16 грн. Это на 14 коп. меньше, чем было вчера.
Сообщает сайт , передает со ссылкой на .
Евро подешевел на 18 коп. Сегодня стоит 32,23 грн.
Курс российского рубля - 45 коп.
В обменниках доллар покупают по 25,97 грн, продают по 26,22 грн.
За евро предлагают 32,00 грн. Продают по 32,25 грн.
Российский рубль скупают по 44 коп. Продают по 45 коп.
В Украине заработал список крупнейших предприятий-должников по зарплате. К крупнейшим должникам по выплате зарплаты вошло Харьковское государственное авиационное производственное предприятие. Организация задолжала работникам 73,7 млн грн. "Судостроительный завод им. 61 Коммунара" в Николаевской области задолжал 30,3 млн грн заработной платы. ПАО "Футбольный клуб" " в Харьковской области - 28,6 млн грн.