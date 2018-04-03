Валюта ощутимо подешевела По теме: Украины на 3 апреля установил курс доллара на уровне 26,16 грн. Это на 14 коп. меньше, чем было вчера. Сообщает сайт , передает со ссылкой на . Евро подешевел на 18 коп. Сегодня стоит 32,23 грн. Курс российского рубля - 45 коп. В обменниках доллар покупают по 25,97 грн, продают по 26,22 грн. За евро предлагают 32,00 грн. Продают по 32,25 грн. Российский рубль скупают по 44 коп. Продают по 45 коп. В Украине заработал список крупнейших предприятий-должников по зарплате. К крупнейшим должникам по выплате зарплаты вошло Харьковское государственное авиационное производственное предприятие. Организация задолжала работникам 73,7 млн грн. "Судостроительный завод им. 61 Коммунара" в Николаевской области задолжал 30,3 млн грн заработной платы. ПАО "Футбольный клуб" " в Харьковской области - 28,6 млн грн.











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