Суд избрал меру пресечения в виде ареста для шести подозреваемых в причастности к стрельбе возле ночного клуба "Эльдорадо" в Ивано-Франковске. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ НП в Ивано-Франковской области, передает

"Сегодня, 3 апреля, Ивано-Франковским судом всем избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Проводится следствие", - говорится в сообщении.

Напомним, что 1 апреля около 3:00 ночи у клуба "Эльдорадо" в Ивано-Франковске произошла стрельба.

"Несколько представителей одной из охранных фирм Киевской области во время распития алкогольных напитков в ночном клубе "Эльдорадо" вступили в конфликт с другими посетителями заведения. После того, как охрана клуба вывела их на улицу, последние вызвали на помощь своих коллег, которые, вооружившись охотничьим и травматическим оружием, вернулись в заведение и совершили хулиганские действия, при этом травмировав посетителей 23 и 35-летнего возраста, осуществив несколько выстрелов из травматического оружия в нижние конечности. У задержанных изъяты пистолеты травматического действия "Форд 12Р" и гладкоствольное охотничье оружие. Действия злоумышленников квалифицированы по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 296 (хулиганство) УПК Украины", - прокомментировал начальник Главного управления Национальной полиции в Ивано-Франковской области Виктор Шкутов.

Как сообщал , шестерых участников стрельбы задержали, им объявили о подозрении в совершении указанного преступления.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира