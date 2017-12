Маск в рождественском письме признался, что он марсианин Он также перечислил достижения своих компаний так, будто они его дети Издание The Wired опубликовало рождественский письмо Илона Маска, якобы полученный от "анонимного источника". В нем автор Space X, Tesla, OpenAI, Neuralink и Boring Company обратился к "землян, живущих по земному времени" и признался, что он марсианин. Фото: reuters.com "У меня совсем другие отношения со временем, но не только потому, что я марсианин. Шучу, наверное. Не переживайте за это. Однако даже я не могу отрицать, что все движется вперед" , , - отметил Маск. В письме он перечислил достижения своих компаний с момента их существования так, как будто они его дети. Space X, 15 лет: "Она растет очень быстро, не только запустила 12 ракет к МКС, но и представила детальный план колонизации Марса" . Tesla, 14 лет "Этот парень просто чудо, со своим стеклянной крышей, передовым сенсорным интерфейсом и другими фишками. Уверен, 400 тыс. Человек, оформивших предварительный заказ автомобиля, согласятся со мной" . OpenAI и Neuralink, два года и год: "Я всегда мечтал объединить наши мозги с компьютерами и рад, что мои маленькие мальчики посвятили себя этому" . The Boring Company, один год: "Мне нравится, что когда его старый решит посетить своего малыша под землей, ему не придется столкнуться с убийцами или просто другими людьми" . В завершение Маск пожелал всем, чтобы у них были такие же "инновационные, волнующие и богатые жизни" . Напомним, частная американская компания SpaceX, основанная Маск, в субботу, 23 декабря, запустила ракету-носитель Falcon 9 с десятью спутниками связи Iridium Next на борту. Очевидцы перепутали ее с НЛО. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



