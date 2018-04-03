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Бывший заложник "ДНР" Козловский: Во время революции в Святогорье раздавали листовки, что Янукович - сын Божий
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03.04.2018 20:24
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Ученый-религиовед Игорь Козловский заявил, что у Партии регионов
были свои интересы и связи с церковью Московского патриархата,
которая агитировала за Виктора Януковича. Козловский: У Партии
регионов были свои интересы и связи с церковью Московского
патриархата Фото: Сергей Крылатов / Gordonua.com "Этой проблемой,
если говорить о национальной безопасности, должны были заниматься
уже давно. По той причине, что перед нами механизм, который был
использован так называемым "русским миром", чтобы влиять на
сознание людей. Это было с 90-х годов, в это вкладывались большие
деньги олигархов, начиная с того же Нусенкиса (бизнесмен
Виктор Нусенкис. – ), который построил множество
храмов – в том числе на своих предприятиях. И каждый месяц он
выделял $1 млн на развитие православной церкви Московского
патриархата", – рассказал ученый.Религиовед отметил, что УПЦ
МП во время Оранжевой революции агитировала на Донбассе за
кандидата в президенты Виктора Януковича."Донецкий регион был
своеобразной вотчиной Партии регионов. И у Партии регионов были
свои интересы и связи с церковью Московского патриархата. Когда
была Оранжевая революция, в том же Святогорье раздавали
листовки, где было написано, что Янукович – сын Божий", –
рассказал он.Козловский подчеркнул, что есть монастыри, имеющие
большие основания называться лаврой, чем Святогорская Лавра в
Донецкой области."Это было решение, спущенное от Януковича, и тогда
сделали эту Лавру. То, что там был в той или иной степени рассадник
"русского мира", – это тоже знают. Но этим должны заниматься
правоохранительные органы", – подытожил он.Вооруженный
конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. Боевые
действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими
боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской
областей.В 2014 году глава УПЦ Киевского
патриархата Филарет заявил, что на неподконтрольных
Украине территориях боевики запретили все церкви, кроме УПЦ
МП, и обвинил Московский патриархат в поддержке России и
сепаратистов.
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