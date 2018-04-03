Ученый-религиовед Игорь Козловский заявил, что у Партии регионов были свои интересы и связи с церковью Московского патриархата, которая агитировала за Виктора Януковича. Козловский: У Партии регионов были свои интересы и связи с церковью Московского патриархата Фото: Сергей Крылатов / Gordonua.com "Этой проблемой, если говорить о национальной безопасности, должны были заниматься уже давно. По той причине, что перед нами механизм, который был использован так называемым "русским миром", чтобы влиять на сознание людей. Это было с 90-х годов, в это вкладывались большие деньги олигархов, начиная с того же Нусенкиса (бизнесмен Виктор Нусенкис. – ), который построил множество храмов – в том числе на своих предприятиях. И каждый месяц он выделял $1 млн на развитие православной церкви Московского патриархата", – рассказал ученый.Религиовед отметил, что УПЦ МП во время Оранжевой революции агитировала на Донбассе за кандидата в президенты Виктора Януковича."Донецкий регион был своеобразной вотчиной Партии регионов. И у Партии регионов были свои интересы и связи с церковью Московского патриархата. Когда была Оранжевая революция, в том же Святогорье раздавали листовки, где было написано, что Янукович – сын Божий", – рассказал он.Козловский подчеркнул, что есть монастыри, имеющие большие основания называться лаврой, чем Святогорская Лавра в Донецкой области."Это было решение, спущенное от Януковича, и тогда сделали эту Лавру. То, что там был в той или иной степени рассадник "русского мира", – это тоже знают. Но этим должны заниматься правоохранительные органы", – подытожил он.Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей.В 2014 году глава УПЦ Киевского патриархата Филарет заявил, что на неподконтрольных Украине территориях боевики запретили все церкви, кроме УПЦ МП, и обвинил Московский патриархат в поддержке России и сепаратистов. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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