На площади Рынок во Львове 9 апреля, в поливаный понедельник, обустроят зону обливания. Об этом сообщили в пресс-службе Львовского городского совета, передает

"Обливание" продлится с 12:00 до 15:00. Обливания в другие часы и за пределами пл. Рынок не разрешены. В связи с обливанием с 12:00 до 15:00 электротранспорт на площади Рынок не будет курсировать", - сообщили во Львовском городском совете.

Для того, чтобы все происходило культурно и весело, за порядком будут следить сотрудники правоохранительных органов и "Муниципальная стража".

"Завтра, в среду, мы смонтируем и испытаем на площади Рынок специальные установки, из которых можно будет черпать воду. А уже в понедельник такие установки будут работать с 12:00 до 15:00, и все желающие львовяне и гости города смогут принять участие в празднике. Надеемся, что облиты будут только те участники действа, которые сами этого пожелают", - отметил заместитель директора ЛГКП "Львовводоканал" Юрий Свизинский.

Во Львовводоканале сообщают, что во время работы установок обычно используется до 20 метров кубических питьевой воды.

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