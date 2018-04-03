СУТЬ ЗАКОНА

Предприятия, бойни, магазины и торговые точки регулярно будут испытывать работники Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты прав потребителей. Закон установит четкие и прозрачные процедуры проверок. Это позволит свести к минимуму коррупционные риски и помогать развитию честной конкуренции.

ДЛЯ ЧЕГО ЕГО ПРИНЯЛИ

Каждый второй продукт, который покупаем, производят некачественно и с нарушением технологии. Этот закон разработали и приняли в соответствии с требованиями ассоциации Украины и ЕС. Чтобы контроль вернулся, были заинтересованы - Держпродспоживслужба, министерство агропромышленного комплекса, министерство экономического развития, международного сотрудничества, и Ассоциация поставщиков торговых сетей.

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КАК БЫЛО РАНЬШЕ

К 2014 году контроль качества продуктов и защиты прав потребителей осуществляли государство и общественные организации. Для некоторых предприятий ДСТУ был ориентиром, другие - разрабатывали технические условия индивидуально. Государственные органы, занимавшиеся контролем качества, ликвидировали. Они были корумпированы. На их месте образовался вакуум. Через год появилась Держпродспоживслужба, которой передали обязанности по контролю качества продуктов. В то же время достаточных полномочий и денег для этого не предоставили.

Условно предполагалось, что должна быть качественная и безопасная продукция. Если что-то случалось, то могли прийти и попросить документацию, но предприятие имело право ее не давать. Действовал мораторий на проверку бизнеса. На рынке была полная анархия.

РАБОТА ИНСПЕКТОРОВ

Инспекторы в каждом регионе могут приходить в магазины, покупать образцы, которые будут отправлять в лабораторию на экспертизу. Проверять предприятия и торговые точки, которые могут нести риск для жизни и здоровья людей. Инспектировать предприятия по разборке и обвалки мяса, судна, занимающиеся рыбопродуктами. Продукты, которые ввозят в страну, будут испытывать на границе.

Самое распространенное нарушение - это не указан, или неправильно написан состав продукта на упаковке. Пишут одно, а кладут совсем другие составляющие. Если инспекция найдет разногласия, производителя накажут.

Предприятия, бойни, магазины и торговые точки регулярно будут испытывать работники Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты прав потребителей

ШТРАФЫ

Инспекторы могут наложить штраф до 70 тыс. грн, конфисковать продукцию или временно прекратить работу предприятия.

ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ ЛЮДЕЙ

Продукты питания станут лучшего качества. Каждый гражданин теперь может подать жалобу в Держпродспоживслужбы на некачественную продукцию. Инспекторы проведут проверку, в случае выявленного нарушения - производителя накажут.

ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ ГОСУДАРСТВА

Должны привыкнуть производить и продавать на внутреннем рынке продукцию, соответствующую стандартам качества. Тогда легче будет соперничать на внешних рынках. Сейчас лишь единицы украинских производителей могут иметь такую уверенность в своей продукции.

Продукты питания станут лучшего качества

ПРОБЕЛЫ В ЗАКОНЕ

В инспекции, которые будут выезжать на предприятия, торговые точки, должны входить и члены общественных организаций. Человек не с госслужбы, который будет фиксировать действия инспекторов и ход проверки. Это позволит уменьшить риск подделки результатов.

Предприятие может обжаловать решение инспекции через суд, если укажет на нарушение процедуры проверки.

Прежде чем приобрести продукцию, ее состав на упаковке изучают 75% украинцев. Таковы результаты исследования маркетинговой компании Nielsen.

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