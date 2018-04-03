В Киеве появились новые камеры интеллектуальной транспортной системы.

Как сообщается, в каждом районе пока по три такие камеры, информирует svodka.net.

Камера умеет считать и распознавать различные виды машин, а также прогнозировать транспортные потоки автомобилей и самостоятельно анализировать загруженность каждой полосы.

Кроме того, она может управлять светофором в автоматическом режиме, чтобы не создавались пробки на дорогах.

«Наша цель – установить по четыре камеры на каждом перекрестке. Скажем сразу, это сложный и не скоростной процесс, но возможный, что самое главное», – говорится в сообщении.

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