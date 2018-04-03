|В столице установили "умные" камеры на дорогах
|03.04.2018 20:31
|
В Киеве появились новые камеры интеллектуальной транспортной системы.
Как сообщается, в каждом районе пока по три такие камеры, информирует svodka.net.
Камера умеет считать и распознавать различные виды машин, а также прогнозировать транспортные потоки автомобилей и самостоятельно анализировать загруженность каждой полосы.
Кроме того, она может управлять светофором в автоматическом режиме, чтобы не создавались пробки на дорогах.
«Наша цель – установить по четыре камеры на каждом перекрестке. Скажем сразу, это сложный и не скоростной процесс, но возможный, что самое главное», – говорится в сообщении.
Читайте: В Киеве создадут сеть проката электромобилей
Поделитесь статьей с друзьями