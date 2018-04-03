Печерский районный суд Киева избирает меру пресечения активисту
Ивану Бубенчику, который подозревается в убийстве правоохранителя и
военнослужащего внутренних войск во время Революции достоинства в
феврале 2014 года. Трансляцию ведет "Радіо Свобода". Этот материал
можно прочитать и на украинском языке | Бубенчик утверждает,
что стрелял по правоохранителям на Майдане Скриншот: Иван Бубенчик
/ YouTube 3 апреля Бубенчик был задержан и доставлен в
Печерский суд. В Генеральной прокуратуре заявили,
что активист подозревается в убийстве двух человек и в
покушении на убийство третьего во время событий в центре Киева в
феврале 2014 года.В феврале 2016 года в интервью изданию Bird in
Flifht Бубенчик рассказал, что утром 20 февраля 2014 года
он убил из автомата Калашникова двух командиров
"Беркута". "Они стреляли по баррикадам в упор, нагло. Я
выбирал тех, кто командовал. Слышать не мог, но видел жестикуляцию.
Расстояние небольшое, следовательно на двух командиров
потребовалось только два выстрела. Я убил их в затылок, и это
правда", – сказал Бубенчик.В ГПУ тогда говорили,
что привлечь Бубенчика к ответственности невозможно из-за
амнистии, объявленной парламентом. Он проходил по делу в
качестве свидетеля, однако от допросов уклонялся.видео
Видео:
Радіо Свобода онлайн / YouTube