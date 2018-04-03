Печерский районный суд Киева избирает меру пресечения активисту Ивану Бубенчику, который подозревается в убийстве правоохранителя и военнослужащего внутренних войск во время Революции достоинства в феврале 2014 года. Трансляцию ведет "Радіо Свобода". Этот материал можно прочитать и на украинском языке | Бубенчик утверждает, что стрелял по правоохранителям на Майдане Скриншот: Иван Бубенчик / YouTube 3 апреля Бубенчик был задержан и доставлен в Печерский суд. В Генеральной прокуратуре заявили, что активист подозревается в убийстве двух человек и в покушении на убийство третьего во время событий в центре Киева в феврале 2014 года.В феврале 2016 года в интервью изданию Bird in Flifht Бубенчик рассказал, что утром 20 февраля 2014 года он убил из автомата Калашникова двух командиров "Беркута". "Они стреляли по баррикадам в упор, нагло. Я выбирал тех, кто командовал. Слышать не мог, но видел жестикуляцию. Расстояние небольшое, следовательно на двух командиров потребовалось только два выстрела. Я убил их в затылок, и это правда", – сказал Бубенчик.В ГПУ тогда говорили, что привлечь Бубенчика к ответственности невозможно из-за амнистии, объявленной парламентом. Он проходил по делу в качестве свидетеля, однако от допросов уклонялся.видео Видео: Радіо Свобода онлайн / YouTube Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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