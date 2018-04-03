Бывший руководитель Одесской областной государственной администрации, третий президент Грузии Михаил Саакашвили отреагировал на решение Верховного суда Украины, который окончательно отказал ему в предоставлении статуса беженца. Об этом он сообщил в эфире телеканала NEWSONE .

"Реагировать на так называемый суд не стоит, потому что в Украине нет суда, нет прокуратуры. В Украине отсутствует не то, что верховенство права, а даже намек на него. Это обычная попытка Порошенко и олигархата удалить меня физически из украинской политики. Они начали заниматься этим с весны прошлого года", - сказал Саакашвили.

Как сообщал svodka.net ранее, Кассационный административный суд Верховного суда отклонил жалобу защиты третьего президента Грузии Михаила Саакашвили, которое было подано после отказа Государственной миграционной службы предоставить ему статус беженца.

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