|Великобритания обдумывает пропорциональный ответ на заявления о "начале новой войны"
|03.04.2018 20:37
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Великобритания обдумывает пропорциональный ответ на угрозы со стороны России о начале новой мировой войны. Об этом заявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, передает со ссылкой на "Голос Америки".
"Нам необходимо пропорционально отреагировать на это агрессивное поведение со стороны России, и именно это мы и делаем", - заявила Мэй.
Отметим, ранее отставной русский генерал-лейтенант Евгений Бужинский заявил, что отравление бывшего двойного агента Сергея Скрипаля может положить начало новой мировой войны.
Напомним, Великобритания объявила о планах добавить 1,13 миллиарда долларов в бюджет Министерства обороны на будущий финансовый год.
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