Конкурсы по отбору советников для подготовки к приватизации шести украинских госпредприятий будут длиться до конца июля. Выбирать советников будут в два этапа, отметили в ФГИ Фото: spfu.gov.ua Речь идет о ПАО "Одесский припортовый завод" (планируется продать 99,6%), ЧАО "Президент-Отель" (100%), ПАО "Объединенная горно-химическая компания" (100%), ЧАО "Индар" (70,7%), а также государственных предприятиях "Угольная компания "Краснолиманская", и "Завод "Электротяжмаш".Выбирать советников будут в два этапа. Заявки на участие в конкурсах по "Индару", "Президент-Отелю" и ОПЗ принимаются до 20 июля. Первый этап пройдет 26 июля, второй – 30 июля.Претенденты на советников для приватизации и продажи акций "Объединенной горно-химической компании", "Угольной компании "Краснолиманская" и "Электротяжмаша" могут подать заявки до 23 июля. Первый этап конкурса пройдет 27 июля, второй – 31 июля.Объявления о проведении конкурсов опубликовали в газете "Ведомости приватизации". Указано, что фиксированный размер оплаты услуг советника будет составлять до 0,5% стоимости активов предприятия, приведенной к доле государства в нем, а в случае продажи объекта размер переменной части составит не больше 2% от его стоимости.Максимальный срок подготовки к продаже ОПЗ составляет шесть месяцев с даты вступления в силу договора о предоставлении услуг советника, всех остальных объектов – четыре месяца.В апреле 2017 года премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что правительство намерено продать 3,5 тыс. государственных предприятий.В госбюджете-2018 доходы от приватизации предусмотрены на уровне 21,3 млрд грн.7 марта 2018 года в Украине вступил в силу новый закон о приватизации. Документ предусматривает распределение объектов разгосударствления на две группы – объекты крупной и малой приватизации. Первые подлежат продаже на аукционе, условия которого устанавливает Кабинет Министров.10 мая правительство утвердило список крупных предприятий для приватизации в 2018 году. В него, в частности, входят "Центрэнерго", пять облэнерго, Одесский припортовый завод, "Турбоатом", Запорожский титано-магниевый комбинат, Объединенная горно-химическая компания, "Сумыхимпром" и другие предприятия. В проекте решения было 26 объектов. Когда постановление опубликовали на сайте Кабмина, выяснилось, что в документе указаны 23 предприятия. Фонд госимущества подписал 22 приказа о приватизации крупных предприятий. В ведомстве отмечали, что ООО "Запорожский титано-магниевый комбинат" будут продавать без привлечения советников. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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