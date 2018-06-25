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Фонд госимущества объявил конкурсы на советников по продаже шести крупных госпредприятий
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25.06.2018 11:17
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Конкурсы по отбору советников для подготовки к приватизации шести
украинских госпредприятий будут длиться до конца июля. Выбирать
советников будут в два этапа, отметили в ФГИ Фото: spfu.gov.ua Речь
идет о ПАО "Одесский припортовый завод" (планируется продать
99,6%), ЧАО "Президент-Отель" (100%), ПАО "Объединенная
горно-химическая компания" (100%), ЧАО "Индар" (70,7%), а также
государственных предприятиях "Угольная компания "Краснолиманская",
и "Завод "Электротяжмаш".Выбирать советников будут в два
этапа. Заявки на участие в конкурсах по "Индару",
"Президент-Отелю" и ОПЗ принимаются до 20 июля. Первый этап пройдет
26 июля, второй – 30 июля.Претенденты на советников для
приватизации и продажи акций "Объединенной горно-химической
компании", "Угольной компании "Краснолиманская" и "Электротяжмаша"
могут подать заявки до 23 июля. Первый этап конкурса пройдет 27
июля, второй – 31 июля.Объявления о проведении конкурсов
опубликовали в газете "Ведомости приватизации". Указано, что
фиксированный размер оплаты услуг советника будет составлять до
0,5% стоимости активов предприятия, приведенной к доле государства
в нем, а в случае продажи объекта размер переменной части составит
не больше 2% от его стоимости.Максимальный срок подготовки к
продаже ОПЗ составляет шесть месяцев с даты вступления в силу
договора о предоставлении услуг советника, всех остальных объектов
– четыре месяца.В апреле 2017 года премьер-министр Украины Владимир
Гройсман заявил, что правительство намерено продать 3,5 тыс.
государственных предприятий.В госбюджете-2018 доходы от
приватизации предусмотрены на уровне 21,3 млрд грн.7
марта 2018 года в Украине вступил в силу новый закон о
приватизации. Документ предусматривает распределение объектов
разгосударствления на две группы – объекты крупной и малой
приватизации. Первые подлежат продаже на аукционе, условия
которого устанавливает Кабинет Министров.10 мая
правительство утвердило список крупных предприятий для
приватизации в 2018 году. В него, в частности,
входят "Центрэнерго", пять облэнерго, Одесский
припортовый завод, "Турбоатом", Запорожский титано-магниевый
комбинат, Объединенная горно-химическая компания, "Сумыхимпром" и
другие предприятия. В проекте решения было 26 объектов. Когда
постановление опубликовали на сайте Кабмина, выяснилось, что в
документе указаны 23 предприятия. Фонд
госимущества подписал 22 приказа о приватизации крупных
предприятий. В ведомстве отмечали, что ООО "Запорожский
титано-магниевый комбинат" будут продавать без привлечения
советников.
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