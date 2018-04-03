|Новости Украины: Стало известно, когда повысят пенсионный возраст
|03.04.2018 20:39
|
Министр социальной политики успокоил украинцев
svodka.net/
Также, в заявлении главы ведомства говорится о том, что представители Международного валютного фонда настаивали на том, чтобы в Украине все же повысили пенсионный возраст. Вместе с тем, в Кабинете министров Украины предложили дифференцированную систему выхода на пенсию − в зависимости от лет в страховом стаже.
Напомним, ранее бурное обсуждение получило предложение министра Андрея Ревы сделать обязательными алименты на содержание пожилых родителей. Также, ранее в пенсионном фонде инициировали создание ресурса, с помощью которого все украинцы смогут узнать свой стаж работы и, соответственно, пенсионные начисления.