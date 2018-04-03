Министр социальной политики успокоил украинцев

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Глава Министерства социальной политики Украины Андрей Рева во вторник, 3 апреля, выступил с заявлением, в котором рассказал, когда населению повысят возрастной порог выхода на заслуженный выход. Так, Рева считает, что реформа пенсионной реформы позволила перенести минимум на десять лет потребность в повышении пенсионного возраста. Вместе с тем, в пресс-службе Минсполитики отметили, что демографы спрогнозировали, что спустя десять лет, к этому вопросу все же придется вернутся, информирует svodka.net.

Также, в заявлении главы ведомства говорится о том, что представители Международного валютного фонда настаивали на том, чтобы в Украине все же повысили пенсионный возраст. Вместе с тем, в Кабинете министров Украины предложили дифференцированную систему выхода на пенсию − в зависимости от лет в страховом стаже.

Напомним, ранее бурное обсуждение получило предложение министра Андрея Ревы сделать обязательными алименты на содержание пожилых родителей. Также, ранее в пенсионном фонде инициировали создание ресурса, с помощью которого все украинцы смогут узнать свой стаж работы и, соответственно, пенсионные начисления.

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