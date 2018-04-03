Дети, ехавшие в школу, заметили, как двое мужчин пытались взломать дворец в магазине села Малышевка. Злоумышленники погнались за школьным автобусом и пытались его остановить. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Предполагаемых преступников задержали на выезде из села Широкое Фото: Широківська об'єднана територіальна громада / Facebook По словам очевидцев, случай произошел 3 апреля около 7.30. Дети, ожидавшие школьный автобус, заметили двух мужчин, которые пытались взломать чертог магазина рядом с остановкой.Автобус забрал школьников, но злоумышленники сели в машину и начали преследовать его, рассказали в Широковской общине."В салоне школьного автобуса, кроме водителя, находились 13 детей, двое учителей и мать одного из детей. Неизвестные в авто пытались остановить автобус, демонстрируя из окна предмет, похожий на пистолет. Но водитель не остановился и на одном из поворотов смог оторваться от преследователей", – говорится в публикации. https://www.facebook.com/shyroke.org.ua/posts/2120553198189496 Спустя несколько часов полицейские нашли похожий по описанию автомобиль на выезде из Широкого, двух его пассажиров задержали. По словам представителей общины, ставших свидетелями задержания, мужчины находились в состоянии алкогольного опьянения. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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