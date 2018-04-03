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В Запорожской области задержали двух человек, которые преследовали школьный автобус и целились в него из пистолета
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03.04.2018 20:39
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Дети, ехавшие в школу, заметили, как двое мужчин пытались взломать
дворец в магазине села Малышевка. Злоумышленники погнались за
школьным автобусом и пытались его остановить. Этот материал можно
прочитать и на украинском языке Предполагаемых преступников
задержали на выезде из села Широкое Фото: Широківська об'єднана
територіальна громада / Facebook По словам очевидцев, случай
произошел 3 апреля около 7.30. Дети, ожидавшие школьный автобус,
заметили двух мужчин, которые пытались взломать чертог магазина
рядом с остановкой.Автобус забрал школьников, но злоумышленники
сели в машину и начали преследовать его, рассказали в Широковской
общине."В салоне школьного автобуса, кроме водителя, находились 13
детей, двое учителей и мать одного из детей. Неизвестные в авто
пытались остановить автобус, демонстрируя из окна предмет, похожий
на пистолет. Но водитель не остановился и на одном из поворотов
смог оторваться от преследователей", – говорится в публикации.
https://www.facebook.com/shyroke.org.ua/posts/2120553198189496
Спустя несколько часов полицейские нашли похожий по описанию
автомобиль на выезде из Широкого, двух его пассажиров задержали. По
словам представителей общины, ставших свидетелями задержания,
мужчины находились в состоянии алкогольного опьянения.
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