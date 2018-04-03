Подрыв польского "Мемориала Орлят" на Лычаковском кладбище во Львове и поджог польского туристического автобуса финансировало окружение беглого экс-президента Украины Виктора Януковича под кураторством российских спецслужб. Об этом сообщил глава СБУ Василий Грицак во время рабочей поездки в Одесскую область, передает со ссылкой на пресс-службу СБУ.

В пресс-службе СБУ отметили, что на днях сотрудники СБ Украины задержали двух исполнителей подрыва польского "Мемориала Орлят" на Лычаковском кладбище во Львове, которые также подожгли польский туристический автобус.

"По имеющейся информации, финансирование терактов осуществлялось окружением беглого экс-президента под кураторством российских спецслужб", - сообщил глава СБУ.

Напомним, во Львове неизвестные бросили взрывчатку на территорию Лычаковского кладбища, неподалеку польского захоронения - мемориала "Львовские орлята". Впоследствии появилась информация, что неизвестные бросили гранату РГД-5.

Министерство иностранных дел Польши осудило взрыв возле Мемориала львовских орлят на Лычаковском кладбище во Львове.

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