Ведущий датский знаток по подводным лодкам Дитте Дареборг назвала неправдоподобным заявление изобретателя Петера Мадсена о том, что журналистка Ким Валль погибла на его субмарине "Наутилус" от отравления выхлопными газами. знаток Дареборг первой осмотрела "Наутилус" 11 августа Фото: ЕРА Сегодня в суде Дареборг заявила, что объяснения Мадсена неправдоподобны и невозможны."Мы не нашли ничего. Ни CO (монооксид углерода), ни СО2 (двуокись углерода), ни NOx (оксид азота). Они должны были быть, если бы двигатель работал в окиси углерода", – подчеркнула Дареборг, которая первой осмотрела "Наутилус" 11 августа.Адвокат Мадсена, в свою очередь, поставила под сомнение опыт Дареборг относительно малых частных подводных лодок и заявила, что та не проводила анализ воздушных фильтров "Наутилуса".Изобретатель подозревается в убийстве, расчленении и преступлениях сексуального характера в отношении Валль. Мадсену грозит пожизненное заключение, в случае, если вина его будет доказана. Это означает, что через 15–17 лет он может попросить об условно-досрочном освобождении, отмечает ВВС.Вечером 10 августа 2017 года шведская журналистка, фрилансер изданий New York Times и The Guardian Валль находилась на подлодке "Наутилус". В тот день она не вернулась домой. В убийстве заподозрили владельца лодки, изобретателя Петера Мадсена, но он утверждал, что женщина сошла на берег в тот же вечер. 11 августа подлодка затонула, ее владельца спасли. Когда судно подняли, тела Валль на борту не обнаружили.21 августа Мадсен признался в суде, что на его судне произошел несчастный случай, приведший к гибели журналистки. Он уточнил, что похоронил ее тело в море. В тот же день в районе поисков журналистки нашли обезглавленный женский торс без рук и ног с привязанным металлическим грузом. Как показал анализ ДНК, это было тело Валль. Полиция предполагает, что субмарина водоизмещением в 40 тонн была затоплена умышленно после того, как начались поиски пропавшей.Датский прокурор Якоб Бух-Йепсен заявил, что на жестком диске, предположительно, принадлежащем Мадсену, нашли фото и видео, на котором пытают, обезглавливают и сжигают женщин. Мадсен все обвинения отрицает.7 октября полиция Копенгагена сообщила, что обнаружила фрагменты тела, принадлежащие Валль.Мадсен заявлял, что причиной смерти журналистки стало падение ей на голову тяжелого люка. Позднее он сообщил, что Валль умерла от отравления угарным газом, находясь внутри подводной лодки. Изобретатель признался, что после смерти расчленил тело и сбросил его части в море. Обвинения в убийстве журналистки Мадсену предъявили 18 января. Психиатрическая экспертиза показала наличие у него психопатических тенденций. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



