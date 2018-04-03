В центре Ивано-Франковска неизвестные выбросили люминесцентные лампы в обыкновенный мусорный бак. Об этом сообщает коммунальное учреждение "Ивано-Франковский городской аварийно-спасательная служба" в Facebook, передает

"31 марта в службы оперативного реагирования городского исполнительного комитета "15-80" поступило сообщение о том, что на помойке во дворе дома №36 по улице Независимости находятся люминесцентные лампы", - рассказали коммунальщики.

Речь идет о 12 ртутьсодержащих лампах. Опасные отходы забрал наряд коммунального учреждения. Поскольку в Украине нет предприятия, которое могло бы безопасно утилизировать находку, дальнейшая судьба ламп - неизвестна.

Ранее сообщал что на рынке утилизации опасных отходов экологи фиксируют коллапс. По их словам, за время действия моратория на проверки бизнеса и отсутствие надзора со стороны профильного министерства, большая часть спецкомпаний превратилась в безответственных мошенников, которые вместо реального обезвреживания ядохимикатов разбрасывают их по оврагам и лесополосам страны.

С 2018 года Минприроды выведены из-под действия моратория и разрешено проводить проверки. Эковедомство в этом году планирует проверить 130 утилизаторов опасных отходов.

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