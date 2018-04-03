В последнее время, Россия начала готовиться к возможному отключению Свифт.

Об этом пишет Мирослав Гай.

На данный момент, пенсионеров РФ насильно переводят на карточки платежной системы «Мир», информирует svodka.net.

Вначале Сбербанк блокирует карточки пенсионеров, куда приходила их пенсия, а при обращении в отделение предлагают перевыпустить, но уже не Visa, а карту «Мир».

Напомню, что Путин в прошлом году заявил что РФ переведет свою экономику на военные рельсы.

Читайте: Турция и Россия запустили строительство АЭС

Переход на свою платежную систему, пусть и не эффективную, исключительно для внутреннего пользователя, является одним из шагов к закрытию страны перед возможной войной.

Напомню также, что третий этап реформирования армии РФ должен закончится к 2020 году, а это полное переоснащение войск.

К этому же году Европейский союз планирует выделить деньги для устранение недочетов в логистической инфраструктуре и подготовки ее к передвижению танков и другой тяжелой военной техники.

Читайте: А трусики куда дели: В Сети опровергли очередную страшилку боевиков о "зверствах ВСУ"

Можно долго спорить о том будет война или нет, но однозначно то, что все крупные игроки к ней активно и ускоренно готовятся.Уверен, что мы будем наблюдать все больше индикаторов такой подготовки.

Меня же, как гражданина, офицера запаса и отца очень волнует ситуация с подготовкой в Украине, которая однозначно тоже ведется, но которую сложно проконтролировать и оценить до часа Ч.

Вселяет надежду, что все таки благодаря Майдану мы оказались на правильной стороне — стороне Цивилизации.

И Украину будут подгонять в организации мер по улучшению с сфере безопасности потому, что стабильная Украина является залогом Безопасности в регионе.

Соответственно противодействующая сторона или если хотите соперник, враг, будет всеми силами дестабилизировать ситуацию, не отдельно выбирая методы, потому как именно дестабилизация региона является для РФ нужной и успешной стартовой позицией в возможной горячей войне.

И тут многое зависит от нас. Если устоим, то вероятно и предотвратим войну, устранив благоприятные для нее условия.

В любом случае, лучше посмотреть на соседей, и начинать потихоньку двигаться в правильном направлении, чтобы потом не говорить, а мы не знали, нам не говорили, мы не подумали.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира