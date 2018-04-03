|"Євробачення-2018": стало відомо, під яким номером виступить Україна
|03.04.2018 20:56
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Щорічний пісенний конкурс "Євробачення" відбудеться цьогоріч у Лісабоні, столиці Португалії, куди конкурс привіз Сальвадор Собрал.
Сьогодні нарешті визначилися з порядком виступів конкурсантів і стало відомо, що учасник від України MELOVIN покаже свій номер у другій частині другого півфіналу пісенного змагання, який відбудеться 10 травня під номером 18.
Співак своїм виступом завершить другий півфінал.
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