Родственница гражданки России Юлии Скрипаль Виктория Скрипаль заявила, что придерживается бытовой версии ее отравления в Великобритании. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Двоюродная сестра Юлии Скрипаль выдвинула альтернативную версию ее отравления Фото: ЕРА "Я придерживаюсь бытовой версии, что да, могло случиться это из-за Юлии, там из-за каких-то ее личных отношений, да, с молодым человеком... И вторая версия – что это могло бы просто произойти, что они могли просто отравиться несвежими продуктами. Мы с вами счет никто... мы счет ни в пиццерии, ни из паба мы не видели, мы не можем утверждать, что они... они... что туда зашли водички попить", – подчеркнула Виктория Скрипаль.4 марта 66-летнего Скрипаля и его 33-летнюю дочь Юлию госпитализировали в британском Солсбери. Также в больницу доставили сержанта местной полиции Ника Бейли, посетившего дом Скрипаля. Следствие выяснило, что во время покушения использовался разработанный в России нервно-паралитический агент "Новичок". Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй потребовала от Кремля объяснить случившееся до вечера 13 марта, иначе Лондон будет считать случай незаконным применением силы Россией против Великобритании.Москва отказалась отвечать на ультиматум Лондона и потребовала предоставить ей образцы вещества, которым отравили Скрипалей.14 марта власти Британии объявили о высылке 23 российских дипломатов, а также о приостановке запланированных двусторонних контактов с РФ. 17 марта Россия объявила персонами нон грата 23 британских дипломатов.Вслед за Британией российских дипломатов выслали еще около 30 стран. Ряд стран вызвали из РФ своих послов для консультаций. НАТО также отзывает аккредитацию семи российских представителей при Альянсе.29 марта стало известно, что Юлия Скрипаль пришла в себя и начала разговаривать, а 30 марта врачи рассказали, что она в больнице начала есть и пить. В посольстве РФ 30 марта потребовали предоставить им доступ к выздоравливающей Скрипаль.31 марта в посольстве РФ сообщили, что в связи с сообщениями британской прессы о том, что Юлия Скрипаль пошла на поправку, ее двоюродная сестра Виктория Скрипаль хочет навестить ее в Великобритании.Юлия Скрипаль является гражданкой России, а ее отцу предоставили политическое убежище в Великобритании. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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