Сегодня, 3 апреля, состоялась рабочая встреча делегаций Конституционных судов Литвы, Молдовы, Грузии и Украины и подготовительное заседание членов Ассоциации конституционного правосудия стран Балтийского и Черноморского регионов, организованной по инициативе Конституционного суда Грузии. В повестке дня встречи - действия членов Конституционного суда России во время аннексии Крыма. Об этом на ней странице в Facebook сообщил председатель Конституционного суда Украины Станислав Шевчук, передает .

По его словам, судьи должны были согласовать общую позицию по привлечению судей Конституционного суда РФ к ответственности за создание предпосылок для аннексии Крыма Россией.

"На повестке дня - согласование общей позиции по вопросу привлечения судей Конституционного суда РФ к ответственности за создание предпосылок для аннексии Крыма, а именно использование конституционного правосудия для внутренней легализации серьезных нарушений международного права. Для этого мы будем использовать все возможности и механизмы Ассоциации конституционного правосудия стран Балтийского и Черноморского регионов (BBCJ) ", - отметил он.

Напомним, ранее ГПУ сообщила о подозрении судьям Конституционного суда РФ.

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