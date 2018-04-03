Специалисты МФТИ и компании Gero разработали систему на основе нейронной сети, позволяющую предсказывать вероятность смерти.

ИИ формирует прогнозы, используя показатели от обычного фитнес-трекера, информирует svodka.net.

Результат отображается в мобильном приложении Gero Lifespan, которое можно установить на смартфон или планшет.

При разработке алгоритмов исследователи опирались на медицинские данные 10 000 человек, собранные в 2003-2006 годах в ходе национального исследования NHANES в США. В базе данных содержится информация о том, как люди с разным состоянием здоровья двигались во время непрерывного ношения фитнес-трекера: как часто переходили от движения к состоянию покоя, сколько шагов сделали, какая интенсивность физических нагрузок была максимальной.

Создатели платформы научили нейронную сеть выявлять неблагоприятные тенденции: связывать определённые показатели и повторяющиеся последовательности движений с данными медицинских историй и результатами анализов. Искусственный интеллект научился точно выявлять испытуемых из группы повышенного риска и определять их биологический возраст. Система может спрогнозировать вероятность наступления смерти.

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Предложенное решение будет полезно медицинским организациям и страховым компаниям.

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