Правда о Киеве в оккупации { "@context": "http://schema.org", "@type": "BreadcrumbList", "itemListElement": [ { "@type": "ListItem", "position": 1, "item": { "@id": "http://gordonua.com/photo.html", "name": "Фото" } } , { "@type": "ListItem", "position": 2, "item": { "@id": "http://gordonua.com/photo/events.html", "name": "События" } } ] } ГОРДОН



Фото



События

В Черном море прошла совместная тренировка ВМС Украины и Турции. Фоторепортаж События В Черном море прошла совместная тренировка ВМС Украины и Турции. Фоторепортаж Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook Основной целью учений была отработка взаимодействия многонациональных тактических соединений надводных кораблей по стандартам НАТО и повышение уровня совместимости подразделений. С украинской стороны в тренировке приняли участие фрегат "Гетман Сагайдачный" и вертолет Ка-27ПР, а от турецкой – корвет Buyukada и фрегат Salihreis. Флоты отработали тактическое маневрирование и противовоздушную оборону. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки фото facebook штаб генеральний зсу Теги: события