Оболонский районный суд Киева завтра должен допросить по делу о госизмене экс-президента Украины Виктора Януковича свидетелей из Крыма. Об этом сообщили в адвокатской конторе, которая осуществляет защиту Януковича.

"Завтра планируется допрос в режиме видеоконференции свидетелей-жителей Крыма", - сказали в адвокатской компании, при этом не уточнив, о каком количестве со стороны стороны защиты идет речь.

Как сообщал адвокаты Януковича будут просить суд допросить в режиме видеоконференции пилота вертолета, на котором Янукович бежал из Киева, Аркадия Ярощука.

Напомним, 27 марта 2018 года Оболонский районный суд Киева объявил перерыв до 4 апреля в рассмотрении дела о государственной измене экс-президента Украины Виктора Януковича из-за отсутствия его адвокатов.

Как сообщал , 28 ноября 2016 года Генеральный прокурор Юрий Луценко в Святошинском районном суде Киева объявил сообщение о подозрении в видеорежиме экс-президенту Украины Януковичу в государственной измене, пособничестве представителям власти РФ в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ Украины, и ведении агрессивной войны. То есть преступлений, предусмотренных ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст.110, ч.5 ст.27 ч.2 ст.437 УК.

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