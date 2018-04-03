96-летнего мужа королевы Великобритании Елизаветы II госпитализировали в больницу.

Герцог Эдинбургский Филипп прибыл в больницу Короля Эдварда VIII в Лондоне для плановой операции на бедре, передает со ссылкой на .

"96-летний герцог прибыл в больницу заранее. Супруг королевы из-за проблем со здоровьем пропустил несколько мероприятий, в том числе, пасхальную службу", - говорится в сообщении.

В мае 2017 герцог официально объявил о том, что намерен отойти от публичной деятельности, и перестанет выполнять представительские функции на различных мероприятиях. В сообщении королевской семьи уточнялось, что решение принято при полной поддержке Елизаветы II.

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