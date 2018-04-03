Рыба является одним из самых полезных и питательных продуктов, следовательно обязательно должна присутствовать в рационе. Но в рыбе накапливаются некоторые вещества, например, ртуть, способные нанести убыток здоровью. Об этом сообщает HealthInfo .

В ходе многих исследований был подтвержден факт наличия тяжелых металлов в ряде сортов рыбы. Также в рыбьем жире присутствуют вредные вещества, которые попадают в него из загрязненной окружающей среды.

Тунец считается одним из самых востребованных видов рыбы и делится на разные виды. Так, красный тунец не следует употреблять регулярно. Это предостережение особенно важно детей и беременных женщин. Данную рыбу не следует употреблять чаще одного раза в неделю.

Пангасиус является одной из наименее полезных рыб, хотя довольно популярен в связи с низкой стоимостью и универсальности в приготовлении. Питательная ценность пангасиуса невелика, так как в нем содержится мало жирных кислот Омега-3. Также эта рыба может быть заражена гербицидом, который может негативно повлиять на здоровье человека.

Катран, морская собака или маленькая акула довольна распространена. Ее часто используют в качестве дешевого варианта рыбы-меч. Несмотря на это, катран лучше не есть часто, так как в ее жире накапливаются кадмий и ртуть.

Скумбрию часто можно увидеть в меню ресторанов, хотя Всемирная организация здравоохранения назвала ее опасной для потребления. По сравнению с другими сортами в ней содержится больше только ртути.

Тилапия является одним из самых коммерциализированных и потребляемых сортов рыбы. Однако она также попадает в "ограничительный" перечень как одна из самых опасных для здоровья человека. При чрезмерном ее употреблении может повысится уровень плохого холестерина в крови.

Рыба-император питается другими, более мелкими, видами рыбы. Из-за этого она превращается в "хранилище жира", в котором может накапливаться ртуть.

Как сообщал svodka.net.uа ранее, ученые считают, что авокадо может стать оружием в борьбе против старения и некоторых заболеваний.

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