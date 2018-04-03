Российский минюст зарегистрировал Партию прогресса, что исключает возможность регистрации под этим названием политического объединения оппозиционного политика Алексея Навального. Его команда собирается провести учредительный съезд партии под названием "Рабочее название". Этот материал можно прочитать и на украинском языке У Навального придумали оригинальное название партии Фото: EPA "Запланировали съезд партии на 19 мая. Поскольку название у нас утащили, до съезда будет рабочее название", – написал Жданов.К твиту прилагается фото ответа из минюста о получении документов о подготовке съезда политической партии "Рабочее название". Запланировали съезд партии на 19 мая. Поскольку название у нас утащили, до съезда будет рабочее название pic.twitter.com/BCeIZJCngb — Ivan Zhdanov (@IoannZH) 3 квітня 2018 р. Решение о государственной регистрации Партии прогресса Навального российский минюст принял 19 февраля 2014 года.28 апреля 2015 года министерство юстиции признало утратившим силу решение о госрегистрации партии.Навальный объявил о созыве съезда на 3 марта 2018 года и уведомлении минюста о начале новой процедуры регистрации.Однако 19 марта ведомство удовлетворило ходатайство руководителя малоизвестной партии "Гражданская позиция" Андрея Богданова о переименовании его политсилы в Партию прогресса, сообщало издание РБК. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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