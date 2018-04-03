|Навальный переименовал свою политсилу в партию "Рабочее название"
|03.04.2018 21:12
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Запланировали съезд партии на 19 мая. Поскольку название у нас утащили, до съезда будет рабочее название pic.twitter.com/BCeIZJCngb— Ivan Zhdanov (@IoannZH) 3 квітня 2018 р.
Решение о государственной регистрации Партии прогресса Навального российский минюст принял 19 февраля 2014 года.28 апреля 2015 года министерство юстиции признало утратившим силу решение о госрегистрации партии.Навальный объявил о созыве съезда на 3 марта 2018 года и уведомлении минюста о начале новой процедуры регистрации.Однако 19 марта ведомство удовлетворило ходатайство руководителя малоизвестной партии "Гражданская позиция" Андрея Богданова о переименовании его политсилы в Партию прогресса, сообщало издание РБК.
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