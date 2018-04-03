Экспертам по химической лаборатории Porton Down в Великобритании не удалось определить происхождение нервно-паралитического вещества "Новичок", которая была использована при отравлении экс-шпиона Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери. Об этом изданию Sky News рассказал исполнительный директор лаборатории Гэри Айткенхед, передает

По словам Айткенхеда, исследователи не смогли доказать, что вещество было сделано в России.

"Мы смогли идентифицировать его как "Новичок", как нервно-паралитическое вещество. Мы не определили точный источник, но мы предоставили всю информацию правительству, которое затем использовало ряд других источников, чтобы собрать вместе выводы, к которым они пришли", - сказал он.

Как сообщает издание, в Великобритании, однако, не сомневаются в происхождении "Новичка".

"Правительству "с самого начала" было ясно, что вещество, использованное в Солсбери для отравления бывшего шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юли, было "Новичком", и именно по их (правительства - ред.) оценке Россия была ответственной за нападение", - прокомментировали в МИД Соединенного Королевства.

Напомним, 5 марта экс-полковник запаса российского ГРУ Сергей Скрипаль, который был осужден за шпионаж в пользу британских спецслужб и сейчас проживает в на территории королевства, был отравлен неизвестным веществом в городе Солсбери.

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