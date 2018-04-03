Космический телескоп Хаббла обнаружил самую далекую звезду, наблюдаемую с Земли. Звезда находится на расстоянии 9 миллиардов световых лет от Земли.

Международная команда исследователей опубликовала новое исследование о звезде в журнале Nature Astronomy . Его возглавил Патрик Келли и включал Масамунэ Огури. Эта недавно открытая звезда была названа Икаром, потому что яркость была увеличена в 2000 раз по гравитации более крупного объекта перед ней, информирует svodka.net.

Икар был обнаружен на расстоянии 9 миллиардов световых лет от Земли, что близко к возрасту Вселенной, а это — 13,8 миллиарда лет. Звезды, как правило, слишком трудно увидеть. Ученые обычно находят галактики или сверхновые звезды, которые, как правило, ярче обычных.

Исследователи сказали, что эта звезда по крайней мере в 100 раз дальше, чем следующая отдельная звезда, которую можно изучать.

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Икар был обнаружен, когда ученые наблюдали за галактическим кластером MACS J1149 + 2223, который находится на расстоянии 5 миллиардов световых лет. Наблюдая за кластером, они отметили, что на заднем плане был мерцающий свет. Более внимательные наблюдения за мигающим источником света показали, что это была не сверхновая, как первоначально предполагалось, а на самом деле синяя звезда.

Это удалось увидеть, потому что кластер галактик смог согнуть пространство-время, чтобы сделать изображение звезды ярче. Это называется гравитационным линзированием, когда объект увеличивается при свете объекта непосредственно за ним.

Это первый случай, когда отдельная нормальная звезда наблюдалась на расстоянии 9 миллиардов световых лет от нас.

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