В видеообращении грузинской партии "Единое национальное движение" экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что намерен вернуться на родину и вместе со своей командой улучшить социальное положение в стране. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Саакашвили намерен заняться повышением уровня жизни грузин Фото: Mikheil Saakashvili / Facebook Саакашвили отметил, что вместе со своей политической командой намерен добиться улучшения уровня жизни в стране."Главная проблема Грузии в том, что страна опустошается. Это реальная угроза. Исправить эту реальную угрозу можно только увеличением экономических возможностей, быстрым повышением уровня жизни населения, ростом зарплат. Я намерен лично заняться этим. Сейчас они возбуждают против меня дела только с одной целью – чтобы я даже не думал приезжать в Грузию. Не дождетесь! Я приеду в Грузию и осуществлю все эти программы вместе со своей командой. Я не брошу мой народ в беде. Я не оставлю их навечно в руках этой мафии, это должно закончиться. Грузия должна освободиться и вздохнуть свободно", – отметил Саакашвили. https://www.facebook.com/nacionalurimodzraoba/videos/1927297860644842/ Он заявил, что грузинский политик и бизнесмен Бидзина Иванишвили занимается уничтожением грузинской экономики."Минимальная пенсия в Грузии увеличится до 400 лари, и сделать это очень просто. Я говорю это как человек, который увеличил пенсию в 11 раз, и если бы у меня было время, увеличил бы еще больше", – добавил Саакашвили.Президентские выборы пройдут в Грузии осенью 2018 года. Это будут последние прямые выборы президента, главу грузинского государства при этом изберут на шесть лет, а не на пять, как это было раньше. Намерен ли Саакашвили принимать в них участие, он не сообщил.Саакашвили занимал пост президента Грузии в 2004–2007 годах, а также с 2008-го по 2013-й год.В мае 2015 года политик получил украинское гражданство. В июле 2017 года, когда Саакашвили находился в США, президент Украины Петр Порошенко издал приказ о потере им гражданства на основании недостоверных данных, поданных в Госмиграционную службу Украины. В частности, Саакашвили не указал, что против него в Грузии открыты уголовные производства. Грузия требует выдачи Саакашвили, Тбилиси уже направлял в Киев несколько официальных запросов по этому поводу. По словам министра юстиции страны Теи Цулукиани, Украина отказывала в экстрадиции Саакашвили в 2014 и 2015 годах.По данным грузинской прокуратуры, Саакашвили выступает в качестве обвиняемого в четырех уголовных производствах. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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