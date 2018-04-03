Сегодня в историко-культурном центре "Совиное гнездо" в Ужгороде открыли 17-ю Всеукраинскую выставку декоративно-прикладного искусства "Мир Божий – как Пасха". Об этом сообщает корреспондент .

Закарпатье впервые экспонирует подобную выставку. В областной центр свои работы привезли мастера прикладного искусства из Закарпатской, Киевской, Житомирской, Волынской, Хмельницкой, Полтавской, Черниговской, Херсонской, Одесской областей. Экспозиция насчитывает более сотни произведений в разных техниках и видах искусства, объединенных пасхальной тематикой.

Так, между экспонатов – вышитые рушники и домотканые одеяла, писанки и крашенки из различных материалов, тематические куклы, скульптурные композиции из дерева, стекла, керамики и бумажные в технике оригами. Кроме того, на выставку привезли произведения иконописи и картины в разных изобразительных и графических техниках. Сопровождалось открытие мероприятия народными мотивами в исполнении Заслуженного академического Закарпатского народного хора.

Посетили открытие известные закарпатские художники, представители городской и областной власти и духовенства, а также около сотни горожан. Всеукраинская выставка "Мир Божий – как Пасха" продлится в Ужгороде до 21 апреля.

Как ранее сообщал, 29 марта в Ужгороде стартовал IV областной фестиваль-конкурс "Воскресни, писанка!", в рамках которого было установлено Национальный рекорд Украины.

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