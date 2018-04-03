То, что сейчас происходит с судебной реформой - измена из измен.Устраненные от профессиональной деятельности судьи снова восстанавливаются на должностях.

Об этом рассказала координатор Общественного совета добропорядочности Галина Чижик,передает со ссылкой на .

Правильно ли поступили члены Совета добропорядочности, объявив о прекращении работы?

- Мы прекратили работу не для того, чтобы устраниться от процесса. Наоборот - стремимся как-то повлиять на ситуацию. Активно работаем, чтобы сесть за стол переговоров с властью. Стремимся добиться выполнения наших требований.

Как дальше будут развиваться события?

- Происходят очень странные события. Комиссия продолжила работу без Рады добропорядочности. Хотя все понимают, что результаты аттестации судей без общественности не будут пользоваться доверием в обществе. Члены комиссии и власть президента, которая это инициировала, прекрасно осознают риски. Другое дело - понимают ли они возможные последствия и готовы ли выполнять свои обязательства.

Что нужно изменить, чтобы Совет добропорядочности имел реальное влияние?

- Его создание и предоставление ему возможности участвовать в процессе - это уже с точки зрения власти большая уступка обществу. Мы искренне верили, что комиссия не будет закрывать глаза на наши выводы. Надо менять состав органов, принимающих решения. А именно Высшей квалификационной комиссии и Высшего совета правосудия. Нужно интегрировать в эти органы авторитетных представителей общественности. В Высшей квалификационной комиссии половина состава - судьи, которых туда делегировали сами судьи. Очевидно, что этот орган не будет никого увольнять и менять старые порядки. Модель "судьи избраны судьями" не работает. Ключевая задача сейчас - очистить суды от нечестных людей, обновить их теми, кто имеет уважение и репутацию.

Можете привести примеры нечестных судей?

- В новом Верховном суде каждый четвертый служитель закона - нечестен. Пример - Богдан Львов, который стал председателем Конституционного хозяйственного суда и заместителем председателя Верховного суда. Фигурирует в двух уголовных делах по обвинению в мошенничестве. Согласно материалам прокуратуры и следствия, член Высшего совета правосудия Павел Гречкивский брал деньги якобы для того, чтобы передавать их Богдану Львову (2016 генеральный прокурор Юрий сообщил, что Павел Гречкивский должен был за $ 500 тыс. обеспечить правильные решения в хозяйственных судах всех инстанций. Затем стало известно, что к сделке якобы причастен Богдан Львов. - Gazeta.ua). Общественный совет об этом говорил. Прямо на собеседовании Львов задекларировал двое очень дорогих часов. Одни стоят минимум 10 тысяч долларов. На собеседовании он рассказывал, что покупал их за рубежом. На вопрос, платил он пошлину при ввозе их в Украину, сказал, что не помнит. Хотя был должен задекларировать их как ценное недвижимое имущество. Другой судья Верховного суда Ольга Степак живет в дорогом доме своей свекрови, которая всю жизнь продавала ягоды. На вопрос, откуда деньги на такой дом, ответила "я не знаю". Имея такие хоромы, судья пыталась приватизировать служебное жилье. Сейчас против нее открыто уголовное дело. Это те люди, которых Высшая квалификационная комиссия, несмотря на все эти факты, рекомендовала на должности судей Верховного суда.

Как вы оцениваете судебную реформу? Есть ли положительные сдвиги?

- Я вижу только откат назад. Выбрали главный суд, 50 процентов судей - обновление, остальные - люди, к которым у нас есть очень много вопросов и претензий. Ключевым требованием судебной реформы было - заменить судей-негодяев и судей Майдана, которые незаконно принимали произвольные решения против участников протестных акций. 85 процентов этих судей остались на своих должностях. А те несчастные 15 процентов, которые были уволены, успешно возобновляются. В том числе через новый главный суд. Пытаюсь увидеть положительные изменения, но, к сожалению, не вижу их. Судья Верховного суда имеет неприкосновенность. Чтобы его задержали, должен дать согласие Высший совет правосудия. Но если его ловят, например, на взяточничестве, НАБУ его может поймать сразу. Совет правосудия и это выкрутил и сказала, что даже если это в Конституции написано, все равно должно быть их согласие. Система ужасно сопротивляется. Мы приходим и говорим: увольте судью Майдана. А они отвечали, у нас и так судей мало, люди хотят, чтобы их дела рассматривались быстрее, не будем его трогать. Люди должны прийти и сказать: хотим, чтобы наше дело рассматривал честный судья. Пусть даже это будет через год, а не сейчас.

На днях Совет добропорядочности прекратил оценки судей за игнорирование его выводов вышестоящей инстанцией. Эта организация создана из 20 общественных активистов. Ее задача - оценивать судей и кандидатов на должности по критериям добропорядочности и профессионализма. Свои выводы о несоответствии работников Фемиды требованиям предоставляет Высшей квалификационной комиссии судей. Та принимает окончательное решение.

По закону 2016 года "О Высшем совете правосудия" отрицательное решение Совета Высшая комиссия может отклонить. Для этого нужно 11 из 16 голосов ее членов. В противном случае кандидат на должность судьи прекращает участие в конкурсе. Действующий судья - увольняется. Члены Совета добропорядочности проанализировали 380 кандидатур и предоставили 134 отрицательных заключений. Большую часть из них, а именно 76, Комиссия отклонила. Последней каплей стало то, что Высшая комиссия амнистировала судей, которые принимали участие в расправах над участниками Майдана. То есть ввели норму, которая позволяет игнорировать выводы Общественного совета о своевольных судебных решениях, если судей не привлекли к ответственности. А 85% судей Майдана до сих пор не наказаны.

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