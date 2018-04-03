Гражданин Украины Игорь Криничный, живущий в оккупированном Россией Крыму, рассказал, что его выгнали из больницы после избиения, потому что он отказался оформлять российский паспорт.

По словам мужчины, его избили за украинскую символику на автомобиле: наклейку в виде украинского флага и украинские номера. Он рассказал, что один из нападавших “каждый день приходит и плюет на мою машину“, информирует svodka.net.

“Я спросил у него, зачем он это делает. На что он мне ответил: потому что я укроп и фашист“, – заявил Криничный.

Он добавил, что после избиения попал в больницу, где провел три дня, а затем его выгнали.

«Без российского паспорта в больнице лежать нельзя – не лечат. Вот за эту символику меня избили (на автомобиле). Хотя я украинец, живущий в Крыму. Крым, Ялта – ничего не изменилось. Только стало опасно быть украинцем», – рассказал мужчина.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира