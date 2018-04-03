Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения похвастало кулинарными способностями местной звезды Припяти лиса Семена. Видео во вторник опубликовали на сайте агентства, передает

На кадрах видно, как журналисты пытаются накормить Семена кусками хлеба и колбасы. В свою очередь, Лис собрал из продуктов посетителей многослойный сандвич и скрылся с ним в неизвестном направлении.

Припятский рыжий известный многим посетителям зоны отчуждения и даже имеет собственную страницу в социальной сети Facebook, которая содержит информацию о жизни в Чернобыле.

Семен не боится людей и не отказывается от фотокамер, его часто подкармливают туристы и публикуют с ним фото.

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