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"Театр.doc": Мы собрали деньги на похороны Угарова, пока мэрия Москвы предлагала "повторно попросить"
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03.04.2018 21:36
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Московский независимый театр документальной пьесы "Театр.doc"
заявил, что деньги на похороны драматурга и режиссера Михаила
Угарова на Троекуровском кладбище собрали "всем миром", пока в
мэрии Москвы пытаются погасить скандал, вызванный их отказом
предоставить место на кладбище. "Театр.doc" о похоронах
Угарова: Нам переводили по 100, 200, 300 рублей со словами
"это и моя потеря" Фото: Театр.doc / Facebook в Facebook."Нам
заявляют, что "мэрия профинансирует похороны" и "семья сама
отказалась от бесплатного места". А вам там как, комфортно в такой
ситуации так нагло врать? Хотя зачем мы спрашиваем? Вам всегда
комфортно врать и унижать людей", – заявили в театре.В
"Театр.doc" рассказали, что по словам журналистов, из-за
многочисленных обращений прессы мэр Москвы Сергей Собянин дал
распоряжение бесплатно выделить место для похорон режиссера, однако
письменно эту информацию в мэрии подтвердить не смогли."Те из нас,
кто запрашивал у мэрии согласие, говорят так: мэрия сказала нам
"повторно попросить" (после отказа) – правда, безо всякой
гарантии, что соизволят. Вам нравится унижать, вам нравится, когда
перед вами стоят с протянутой рукой, – мы это уже поняли. Но
теперь наше слово: "просить" мы не будем. Угаров это место
заслужил", – подчеркнули в независимом
театре."Театр.doc" сообщил, что люди "всем миром" собрали
деньги на место на Троекуровском кладбище, которое причитается
Угарову по праву."Мы собрали их за один день, пока мэрия
отказывала, думала, а потом предложила "повторно попросить" (без
гарантии). Нам переводили по 100, 200, 300 рублей со словами "это и
моя потеря" и "мы справимся". Дорогие люди, вы невообразимые,
спасибо вам. Вы собрали деньги на по-настоящему народный памятник
Угарову. Мы справились. Все вместе. И как сказал сегодня один
главный редактор, "мы точно не будем ходить с протянутой рукой
перед этими суками", – подчеркнули в театре.
https://www.facebook.com/teatrdoc/posts/1914862268548529
Ранее сегодня в "Театр.doc" сообщили, что Угарову не дали
места на Троекуровском кладбище, потому что "у него нет заслуг
перед государством". Необходимо было собрать около $13 тыс. на
похороны "по коммерческой цене"."Театр.doc" – московский
независимый театр документальной пьесы – был создан в
2002 году драматургами Угаровым, Еленой Греминой и Александром
Родионовым. 30 декабря 2014 года в театре прошел рейд силовых
структур, поводом для которого послужила демонстрация фрагментов
фильма о Евромайдане, после чего театр должен был в спешном порядке
покинуть арендованное помещение в Трехпрудном переулке в Москве, а
вскоре арендовал помещение на площади Разгуляй.После ремонта,
который "Театр.doc" и волонтеры делали самостоятельно, театр вновь
открылся, но прожил в новом здании только несколько месяцев. После
премьеры спектакля "Болотное дело" власти вновь начали давить на
театр и вынудили труппу покинуть помещение.В настоящее время у
театра два помещения в разных концах одного двора в Малом Казенном
переулке. В апреле 2016 года "Театр.doc" приезжал на гастроли
в киевский "PostPlayТеатр".28 октября 2016 года Угаров не смог
улететь в Берлин из-за запрета Федеральной службы
безопасности. Причину такого запрета ему не объяснили.
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