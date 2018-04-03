Московский независимый театр документальной пьесы "Театр.doc" заявил, что деньги на похороны драматурга и режиссера Михаила Угарова на Троекуровском кладбище собрали "всем миром", пока в мэрии Москвы пытаются погасить скандал, вызванный их отказом предоставить место на кладбище. "Театр.doc" о похоронах Угарова: Нам переводили по 100, 200, 300 рублей со словами "это и моя потеря" Фото: Театр.doc / Facebook в Facebook."Нам заявляют, что "мэрия профинансирует похороны" и "семья сама отказалась от бесплатного места". А вам там как, комфортно в такой ситуации так нагло врать? Хотя зачем мы спрашиваем? Вам всегда комфортно врать и унижать людей", – заявили в театре.В "Театр.doc" рассказали, что по словам журналистов, из-за многочисленных обращений прессы мэр Москвы Сергей Собянин дал распоряжение бесплатно выделить место для похорон режиссера, однако письменно эту информацию в мэрии подтвердить не смогли."Те из нас, кто запрашивал у мэрии согласие, говорят так: мэрия сказала нам "повторно попросить" (после отказа) – правда, безо всякой гарантии, что соизволят. Вам нравится унижать, вам нравится, когда перед вами стоят с протянутой рукой, – мы это уже поняли. Но теперь наше слово: "просить" мы не будем. Угаров это место заслужил", – подчеркнули в независимом театре."Театр.doc" сообщил, что люди "всем миром" собрали деньги на место на Троекуровском кладбище, которое причитается Угарову по праву."Мы собрали их за один день, пока мэрия отказывала, думала, а потом предложила "повторно попросить" (без гарантии). Нам переводили по 100, 200, 300 рублей со словами "это и моя потеря" и "мы справимся". Дорогие люди, вы невообразимые, спасибо вам. Вы собрали деньги на по-настоящему народный памятник Угарову. Мы справились. Все вместе. И как сказал сегодня один главный редактор, "мы точно не будем ходить с протянутой рукой перед этими суками", – подчеркнули в театре. https://www.facebook.com/teatrdoc/posts/1914862268548529 Ранее сегодня в "Театр.doc" сообщили, что Угарову не дали места на Троекуровском кладбище, потому что "у него нет заслуг перед государством". Необходимо было собрать около $13 тыс. на похороны "по коммерческой цене"."Театр.doc" – московский независимый театр документальной пьесы – был создан в 2002 году драматургами Угаровым, Еленой Греминой и Александром Родионовым. 30 декабря 2014 года в театре прошел рейд силовых структур, поводом для которого послужила демонстрация фрагментов фильма о Евромайдане, после чего театр должен был в спешном порядке покинуть арендованное помещение в Трехпрудном переулке в Москве, а вскоре арендовал помещение на площади Разгуляй.После ремонта, который "Театр.doc" и волонтеры делали самостоятельно, театр вновь открылся, но прожил в новом здании только несколько месяцев. После премьеры спектакля "Болотное дело" власти вновь начали давить на театр и вынудили труппу покинуть помещение.В настоящее время у театра два помещения в разных концах одного двора в Малом Казенном переулке. В апреле 2016 года "Театр.doc" приезжал на гастроли в киевский "PostPlayТеатр".28 октября 2016 года Угаров не смог улететь в Берлин из-за запрета Федеральной службы безопасности. Причину такого запрета ему не объяснили. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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