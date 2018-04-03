Фигурант дела о “крымских диверсантах” Редван Сулейманов вышел на свободу после того, как отбыл наказание в колонии общего режима на территории Кировской области России. Об этом сообщает со ссылкой на “Крым.Реалии”.

В ближайшее время Сулейманов планирует вернуться в Крым.

Подконтрольный Кремлю Железнодорожный районный суд Симферополя 10 августа 2017 признал виновным 28-летнего Редван Сулейманова в ложном сообщении об акте терроризма, совершенное группой лиц по предварительному сговору (ч. 2 ст. 207 УК России). Его приговорили к 1 году и 8 месяцам колонии общего режима и обязали выплатить компенсацию за “ущерб” — более 3,5 миллиона рублей (около 1,5 миллиона гривен).

Как сообщал подконтрольный Кремлю Феодосийский городской суд 1 марта объявил приговор крымскотатарскому активисту Сулейману Кадырову. Суд приговорил его на два года условно с запретом заниматься публичной деятельностью на тот же срок.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира