Полиция задержала волонтера и участника Революции достоинства Ивана Бубенчика.

Следователи выдвинули задержанному подозрение в совершении двух убийств и покушении на жизнь "беркутовцев", сообщает прокурор Департамента спецрасследований Главного следственного управления Генпрокуратуры Алексей Донской,передает со ссылкой на .

"Хочу отметить, что это еще не обвинение, а подозрение. Есть конкретные действия, есть основания утверждать, что он их сделал. А уже во время следствия будет выясняться наличие обстоятельств, которые исключают виновность лица, по кому именно он стрелял, составляли ли эти лица опасность или нет", - сказал Алексей Донской.

Также он напомнил, что в 2014 году Бубенчик принимал участие в расследовании убийства правоохранителей во время акций протеста зимой того же года, однако тогда он уклонялся от сотрудничества со следствием.

"Когда мы хотели провести следственные действия, он сказал, что не считает необходимым приезжать, то есть уклонялся от выполнения процессуальных обязанностей. И следовательно не существует других механизмов привлечь его к следственным действиям, кроме принуждения ", - отметил Донской.

Рассматривать дело Ивана Бубенчика будет Печерский райсуд сегодня вечером. Прокуратура будет требовать от суда назначить обвиняемому меру пресечения в виде содержания под стражей, ведь он подозревается в совершении тяжких преступлений.

Ранее следователи проводили обыск в доме Ивана Бубенчика. Правоохранители предоставили соответствующий ордер и вели себя коректно.

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