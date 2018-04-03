Принцу Филиппу сделают операцию на бедре

В заявлении Букингемского дворца говорится, что операция запланирована на среду, 4 апреля, передает Sky News .

96-летнего принца Филиппа доставили в частную больницу короля Эдуарда VII в центре Лондона.

По неподтвержденным данным, муж Елизаветы II уже около месяца имеет проблемы с бедром, из-за чего он пропустил участие в запланированных мероприятиях. В частности, он отсутствовал на пасхальной службе в часовне Святого Георгия в Виндзоре.

Напомним, в марте 2013-го королеву Великобритании Елизавету II госпитализировали в больницу . После выписки Елизавета спустилась "инспектировать" лондонское метро .