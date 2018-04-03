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В Лондоне госпитализировали 96-летнего супруга королевы Елизаветы II
03.04.2018 21:40
В Лондоне госпитализировали 96-летнего жена королевы Елизаветы II
Принцу Филиппу сделают операцию на бедре
жена королевы Елизаветы II герцога Эдинбургского Филиппа госпитализировали в больницу для плановой операции на бедре.
В Лондоне госпитализировали 96-летнего супруга королевы Елизаветы II

В заявлении Букингемского дворца говорится, что операция запланирована на среду, 4 апреля, передает Sky News.

96-летнего принца Филиппа доставили в частную больницу короля Эдуарда VII в центре Лондона.

По неподтвержденным данным, муж Елизаветы II уже около месяца имеет проблемы с бедром, из-за чего он пропустил участие в запланированных мероприятиях. В частности, он отсутствовал на пасхальной службе в часовне Святого Георгия в Виндзоре.

Напомним, в марте 2013-го королеву Великобритании Елизавету II госпитализировали в больницуПосле выписки Елизавета спустилась "инспектировать" лондонское метро.  

В среду, 21 июня 2017 года королева выступила с традиционной тронной речью перед британским парламентом и зачитала программу правительства на следующие два годаГлавной задачей правительства в этот период является надлежащая организация выхода королевства из состава ЕС (Brexit).

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