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Суд отложил избрание меры пресечения Бубенчику по ходатайству адвоката
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03.04.2018 21:44
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Адвокат активиста Евромайдана Ивана Бубенчика Игорь Коржук заявил,
что ему не хватило времени для ознакомления с материалами дела
своего подзащитного, а потому попросил об отсрочке. Суд отложили на
неопределенный срок. Этот материал можно прочитать и на украинском
языке Бубенчика подозревают в убийстве правоохранителя и
военнослужащего внутренних войск Фото: radiosvoboda.org Адвокат
Игорь Коржук заявил, что ему не хватило времени для ознакомления с
материалами дела, а потому попросил об отсрочке. Прокурор Игорь
Земсков, в свою очередь, просил отклонить ходатайство. Он
подчеркнул, что трех часов было довольно для ознакомления
ходатайства на пяти листах.В результате судья объявил перерыв на
неопределенный срок, а адвокат заявил об отводе следственного
судьи. Его ходатайство будет рассматриваться 4 апреля.По
данным "Громадського радіо", у здания суда собрались десятки
активистов и представителей "национальных дружин". На заседании
присутствовали народные депутаты от "Самопомочі" Семен Семенченко и
Егор Соболев, а также и.о. министра здравоохранения Ульяна
Супрун. Сегодня Бубенчик был задержан и доставлен в
Печерский суд Киева для избрания ему меры пресечения. В
Генеральной прокуратуре заявили, что активист подозревается в
убийстве правоохранителя и военнослужащего внутренних войск, а
также в покушении на убийство военнослужащего.В феврале 2016
года в интервью изданию Bird in Flifht Бубенчик рассказал, что
утром 20 февраля 2014 года он убил из автомата Калашникова
двух командиров "Беркута". "Они стреляли по баррикадам в упор,
нагло. Я выбирал тех, кто командовал. Слышать не мог, но видел
жестикуляцию. Расстояние небольшое, следовательно на двух
командиров потребовалось только два выстрела. Я убил их в затылок,
и это правда", – сказал Бубенчик.В ГПУ тогда говорили,
что привлечь Бубенчика к ответственности невозможно из-за
амнистии, объявленной парламентом. Он проходил по делу в
качестве свидетеля, однако от допросов уклонялся.
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