Адвокат активиста Евромайдана Ивана Бубенчика Игорь Коржук заявил, что ему не хватило времени для ознакомления с материалами дела своего подзащитного, а потому попросил об отсрочке. Суд отложили на неопределенный срок. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Бубенчика подозревают в убийстве правоохранителя и военнослужащего внутренних войск Фото: radiosvoboda.org Адвокат Игорь Коржук заявил, что ему не хватило времени для ознакомления с материалами дела, а потому попросил об отсрочке. Прокурор Игорь Земсков, в свою очередь, просил отклонить ходатайство. Он подчеркнул, что трех часов было довольно для ознакомления ходатайства на пяти листах.В результате судья объявил перерыв на неопределенный срок, а адвокат заявил об отводе следственного судьи. Его ходатайство будет рассматриваться 4 апреля.По данным "Громадського радіо", у здания суда собрались десятки активистов и представителей "национальных дружин". На заседании присутствовали народные депутаты от "Самопомочі" Семен Семенченко и Егор Соболев, а также и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун. Сегодня Бубенчик был задержан и доставлен в Печерский суд Киева для избрания ему меры пресечения. В Генеральной прокуратуре заявили, что активист подозревается в убийстве правоохранителя и военнослужащего внутренних войск, а также в покушении на убийство военнослужащего.В феврале 2016 года в интервью изданию Bird in Flifht Бубенчик рассказал, что утром 20 февраля 2014 года он убил из автомата Калашникова двух командиров "Беркута". "Они стреляли по баррикадам в упор, нагло. Я выбирал тех, кто командовал. Слышать не мог, но видел жестикуляцию. Расстояние небольшое, следовательно на двух командиров потребовалось только два выстрела. Я убил их в затылок, и это правда", – сказал Бубенчик.В ГПУ тогда говорили, что привлечь Бубенчика к ответственности невозможно из-за амнистии, объявленной парламентом. Он проходил по делу в качестве свидетеля, однако от допросов уклонялся. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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