Во время проверки документов и осмотра личных вещей жителя Запорожской области в рюкзаке была обнаружена граната РГД-5 и запал к ней. Об этом сообщают в отделе коммуникации ГУ НП в Донецкой области, передает

“Владельцем боеприпаса оказался 23-летний житель г. Энергодар. Молодой человек пояснил, что боеприпас он видит впервые. Эти показания будут проверены в ходе досудебного расследования”, — отметили в пресс-службе Покровского отдела полиции.

Опасный предмет изъят и направлен на экспертизу. По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (Незаконное хранение оружия и боеприпасов) Уголовного кодекса Украины.

Злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет.

Напомним, во время сортировки картофеля на складе агропромышленного предприятия во Львовской области обнаружили предмет, внешне похожий на артиллерийский снаряд времен Второй мировой войны.

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